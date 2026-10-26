Бюджетный Android превратился в Xbox: новое обновление HakuX «разогнало» тяжелые игры

Эмулятор HakuX для игр первой Microsoft Xbox на Android получил обновления 1.0.0 и 1.1.0. Они повысили производительность, в том числе на бюджетных устройствах, и добавили экспериментальную поддержку графики Mali, Xclipse и PowerVR.

Эмулятор перешёл с процессорной технологии Xemu на FEX для преобразования инструкций x86 в Arm. Разработчик также заявил о нативной реализации ядра Xbox. Версия 1.1.0 вышла через день после 1.0.0 и добавила слой совместимости для устройств с драйверами Vulkan 1.1 и ниже.

На устройствах со Snapdragon эмулятор поддерживает сторонние графические драйверы Turnip. В тесте Android Authority Halo 2 работала на Retroid Pocket G2 со Snapdragon G2 Gen 2 на полной скорости — 30 кадров в секунду. Системный драйвер вызывал серьёзные графические ошибки, поэтому для игры потребовался Turnip.

Halo 2 также хорошо работала на ANBERNIC RG 55G1 с менее мощным Snapdragon G1 Gen 2. Project Gotham Racing 2 показала приемлемую для игры производительность на обеих портативных консолях, хотя на Retroid результат оказался немного лучше.

По утверждению разработчика, Mercenaries и Burnout 3 работали без заметных проблем на Google Pixel 8. Он также сообщил, что на Retroid Pocket 5 хорошо работали Blood Wake, Burnout 3, Fable, MechAssault, Ninja Gaiden Black и The Elder Scrolls III: Morrowind с двукратным разрешением.

По данным Android Authority, Halo 2 и Jet Set Radio Future, по-видимому, также поддерживают модификации для работы со скоростью 120 кадров в секунду.

Скачать эмулятор HakuX можно с GitHub.