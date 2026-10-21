Android 17 получила защиту от воров: отключить связь станет сложнее

В Android 17 QPR 3 Beta 2 появилась возможность запретить переключение кнопок связи на заблокированном смартфоне. Новая функция требует разблокировать устройство перед изменением состояния соединений через панель быстрых настроек.

Защита распространяется на авиарежим, Bluetooth, Wi-Fi и мобильную передачу данных. О доступности функции рассказал Мишаал Рахман, отвечающий в Google за взаимодействие с сообществом.

Ограничение может помешать вору отключить связь на украденном смартфоне, сохранив возможность его отслеживания. Функцию замечали ещё в июне и повторно несколько месяцев назад, но тогда пользователям она была недоступна.