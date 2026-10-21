Новая защита Android 17 блокирует переключение связи
Новости

Android 17 получила защиту от воров: отключить связь станет сложнее

Новая защита Android 17 уже доступна в тестовой сборке QPR 3 Beta 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:57
Android 17 получила защиту от воров: отключить связь станет сложнее

В Android 17 QPR 3 Beta 2 появилась возможность запретить переключение кнопок связи на заблокированном смартфоне. Новая функция требует разблокировать устройство перед изменением состояния соединений через панель быстрых настроек.

Защита распространяется на авиарежим, Bluetooth, Wi-Fi и мобильную передачу данных. О доступности функции рассказал Мишаал Рахман, отвечающий в Google за взаимодействие с сообществом.

Ограничение может помешать вору отключить связь на украденном смартфоне, сохранив возможность его отслеживания. Функцию замечали ещё в июне и повторно несколько месяцев назад, но тогда пользователям она была недоступна.

Обсудить

Главное по теме

Новости Android Auto получил ИИ-прокачку: Gemini теперь использует личные данные водителя

Доступ Gemini к личным данным в Android Auto можно заблокировать в любой момент.
Новости GTA IV и GTA V теперь можно запускать на Android без эмуляторов Windows Новости vivo X500 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею 7000 мАч

Похожие материалы

Android Firefox на Android получил 13 000 расширений, превзойдя Chrome и Brave

Также доступна установка через XPI-файлы после активации секретного меню в настройках.

 Android Samsung One UI 10 могут переименовать в Galaxy OS

Она должна будет упростить повседневные задачи и улучшить навигацию по системе.

 Android Sony Xperia 10 VI не получит Android 17 из-за ограниченного хранилища

Sony отказалась от обещанного обновления до Android 17 из-за технических ограничений хранилища, оставив пользователей с безопасными обновлениями до.

 Android Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями

Microsoft представила расширенные функции интеграции Android-устройств в Windows 11, включая управление сообщениями и звонками.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Вот так будут выглядеть приложения на iPhone Duo YouTube продолжает избавляться от дизлайков: теперь кнопку «Не нравится» прячут в меню ИИ-агенты OpenAI дважды отключили системы контроля в октябре Опубликованы первые видео с распаковкой iPhone Duo OpenAI добавила защиту личных переписок в ChatGPT Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →