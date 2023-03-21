Oppo представила флагманские камерофоны Oppo Find X и X6 Pro

Oppo представила свою линейку флагманов Find X6 и X6 Pro. Смартфоны уже окрестили лучшими камерофонами, такое звание им обеспечил перископ-модуль с рекордно крупным сенсором IMX890 (1/1.56″).

Начнем с базового Find X6. У него 6,74-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2772 х 1240 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1450 кд/кв.м. Процессором выступает MediaTek Dimensity 9200, емкость аккумулятора — 4800 мАч + поддержка 80-ваттной зарядки.

У основной камеры 50-мегапиксельный модуль Sony IMX890, широкоугольный модуль Samsung JN1 и 50-мегапиксельный IMX890 телеобъектив с 3-кратным зумом. У фронтальной камеры 32 Мп.

Теперь рассмотрим Find X6 Pro. Флагман получил 6,82-дюймовый OLED с разрешением 3168 х 1440 пикселей. Пиковая яркость может достигать до рекордных 2500 кд/кв.м, но при включенном режиме HDR. Частота обновления экрана 1-120 Гц.

Процессором служит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка проводной 100-ваттной зарядки и 50-ваттной беспроводной.

Камера у флагмана тройная, все модули с разрешением 50 Мп. Главный 1-дюймовый Sony IMX989, сверхширокоугольный Sony IMX890 и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для улучшения изображения используется технология Hasselblad.

Обе новинки работают под управлением Android 13, производитель обещает 4 поддержки обновления Android и год обновлений безопасности.

Стоимость следующая:

Oppo Find X6 с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — 4499 юаней ($655);

Oppo Find X6 с 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти — 4999 юаней ($730);

Oppo Find X6 Pro с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — 5999 юаней ($870);

Oppo Find X6 Pro с 16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — 6599 юаней ($945);

Oppo Find X6 Pro с 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти — 6999 юаней ($1020).

Продажи в Китае стартуют уже сегодня, выйдет ли смартфон на глобальный рынок неизвестно.