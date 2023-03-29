OnePlus представила «каменный» смартфон OnePlus 11

OnePlus представила лимитированную версию OnePlus 11 под названием «Jupiter Rock Edition».

Особенностью этой модели является необычный корпус, покрытый микрокристаллами горной породы. Корпус напоминает камень или кирпич на ощупь, а на разработку такого дизайна потребовалось около года.

Технические характеристики не отличаются от базовой модели. Однако стоимость OnePlus 11 Jupiter Rock Edition заметно выше — 4899 юаней (~55 000 рублей). Новинка уже продаётся в Китае, а дойдет ли смартфон до глобального рынка — неизвестно.