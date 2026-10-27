Google ограничит доступ к контактам в Android 18
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Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Android 18 позволит приложениям запрашивать доступ к изменению одного контакта.
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Редакция The GEEK сегодня в 22:15
Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Google планирует изменить систему разрешений в Android 18, чтобы приложения не получали доступ ко всей адресной книге ради правки одного контакта. О новой защите от подмены сохранённых данных рассказал сотрудник Google Мишаал Рахман.

Сейчас разрешение WRITE_CONTACTS позволяет приложению менять любые контакты, даже если ему нужно добавить или обновить всего одну запись. Google стандартизирует системные запросы на добавление и редактирование отдельных контактов, чтобы ограничить доступ конкретной записью.

Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18
Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Избыточные права позволяют вредоносному приложению массово подменить сохранённые сведения и использовать их для мошенничества, в том числе выдавая злоумышленников за близких. Ограничение доступа должно снизить риск незаметной подмены всей адресной книги.

Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Для приложений, которым действительно нужна массовая обработка записей, предусмотрено отдельное разрешение MANAGE_CONTACTS. Оно появится в Android 17 QPR2 позднее в 2026 году. Менеджеры контактов, включая Google Contacts, сохранят возможность работать со множеством записей.

В Android 17 уже начали ограничивать чтение контактов, а следующий этап затронет их изменение. Разработчикам приложений, ориентированных на Android 18, предстоит перейти на новые запросы доступа к отдельным записям.

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