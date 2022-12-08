Представлены флагманские смартфоны iQOO 11 и iQOO 11 Pro

Компания Vivo презентовала в Китае и Малайзии новую линейку смартфонов iQOO 11, которая позиционируется как флагманская. В неё входят модели iQOO 11 и iQOO 11 Pro.

Обе версии основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который набирает в тесте AnTuTu целых 1 333 490 баллов. Также эти смартфоны получили ОЗУ LPPDDR5X и постоянную память UFS 4.0, а также мощную систему охлаждения.

В качестве экрана используется AMOLED E6-панель с LTPO 4.0, динамической частотой 1-144-Гц и ШИМ на 1440 Гц. У iQOO 11 экран плоский, а у 11 Pro — изогнутый

Базовая модель оснащена главным сенсором камеры на 50 МП (Samsung GN5), широкоугольным на 8 МП и телевиком на 13 МП. У версии Pro есть новый сенсор Sony IMX866, «ширик» на 150 градусов типа «рыбий глаз» и портретный объектив на 13 МП с 2-кратным оптическим и 30-кратным гибридным приближением. За обработку изображений отвечает чип Vivo V2.

Также в «Прошке» используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, причём его хватает сразу на два пальца. А у базовой версии есть функция 3D Touch, которая позволяет экрану распознавать силу нажатия.

Помимо этого, обе модели оснащены двойными вибромоторами, стереодинамиками, ИК-датчиками для управления техникой, а также чипом NFC. На выбор есть три цвета: чёрный, зелёный и белый. В качестве ОС заявлена Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3.0.

Базовый iQOO 11 выйдет в продажу 12 декабря в пяти конфигурациях: 8/128, 8/256, 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ за 3799, 4099, 4399, 4699 и 4999 юаней соответственно.

Топовая модель iQOO 11 Pro выйдет только 29 декабря в трёх вариантах, а стоить она будет 4999, 5499 и 5999 юаней за версии на 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ.