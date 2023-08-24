Официально: realme GT5 показали на фото и видео

На днях realme рассказала о фишках и особенностях грядущего флагмана GT5, а сегодня компания показала его дизайн и подтвердила инсайдерские утечки.

Судя по опубликованным материалам, девайс получил дизайн схожий с GT3. По словам компании, realme GT5 выполнен в совершенно новом цвете «Flowing Silver Mirror», а благодаря цельнокованому стеклу по всей площади задней панели смартфона, текстура переливается от матовой глазури до зеркального металла и не имеет похожих аналогов.

Помимо этого, realme сообщила, что совместно с BYD Electronics потратили более одного года на разработку некого «Чудо-стекла», которое изготовлено с применением четырёх сложных технических норм производства.

Согласно тизерам, realme GT5 будет предложен в двух конфигурациях: первая получит ёмкий аккумулятор на 5240 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 150 Вт, а второй вариант оснащён сверхбыстрой зарядкой мощностью 240 Вт, но ёмкость батареи не уточняется (ожидается 4600 мАч).

Компания заявляет, что аккумулятор смартфона гарантированно выдержит 1600 полных циклов зарядки/разрядки. Кроме этого, в устройстве реализовано более 60 уровней безопасности, следящие за зарядкой и температурой аккумулятора.

Презентация realme GT5 запланирована на 28 августа.

Напомним, недавно мы написали материал, в котором описали все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.