Топ-10 самых мощных флагманов июля по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 10) опубликовали свежий список самых производительных Android-устройств за прошлый месяц.

Лидером рейтинга с результатом 1 633 002 «попугая» стал игровой смартфон Nubia Red Magic 8S Pro на разогнанном чипе Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. На почётном втором месте разместился iQOO 11S, а на третьем vivo X90 Pro+, которые смогли набрать 1 629 470 и 1 611 508 баллов соответственно. На четвёртой позиции закрепился iQOO 11 Pro с 1 606 381 очком, и, замыкает пятёрку лидеров vivo X90S (1 599 488).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

OPPO Find X6 Pro (1 583 992)

Nubia Z50S Pro (1 579 720)

vivo X Fold (1 566 821)

Xiaomi 13 Ultra (1 563 791)

OnePlus 11 (1 560 349).

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 31 июля 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк, модели которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.