DroidDeck 0.6.0 получил экспериментальную поддержку Game Pass
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Вышел DroidDeck 0.6.0 с экспериментальной поддержкой Game Pass на Android

Приложение DroidDeck также получило поддержку магазина независимых игр Itch.io.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:11
Вышел DroidDeck 0.6.0 с экспериментальной поддержкой Game Pass на Android

Приложение DroidDeck получило экспериментальную поддержку Xbox и PC Game Pass для локального запуска компьютерных игр на Android. Обновление DroidDeck 0.6.0 вышло на GitHub.

Разработчики заявили, что вход через учётную запись Microsoft позволяет просматривать принадлежащие пользователю игры и каталог Game Pass. Игры можно скачивать и запускать с помощью Proton или FEX, как и ранее поддерживаемые игры Steam.

В обновлении также появилась поддержка магазина Itch.io. DroidDeck предлагает интерфейс в духе SteamOS и запускает компьютерные игры непосредственно на устройстве.

Среди остальных изменений — жесты для сенсорного экрана, повышение производительности на графических процессорах Adreno и ускорение загрузки с карт microSD.

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