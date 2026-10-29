Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся
Новости

Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся

До конца марта 2027 года компания планирует обновить 49 моделей смартфонов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:05
Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся

Компания realme начала распространять ColorOS 17 на базе Android 17 среди владельцев глобальных версий своих смартфонов. Новая оболочка приходит на смену realme UI и предлагает переработанный интерфейс, улучшенную оптимизацию и дополнительные возможности искусственного интеллекта.

По заявлению разработчиков, нагрузка на графическую систему снизилась до 30%, а расход оперативной памяти при отрисовке интерфейса до 25%. Благодаря оптимизации смартфоны могут удерживать в фоне на 25% больше приложений. Также ускорена загрузка миниатюр в галерее.

Одним из главных нововведений стал ИИ-помощник AI Mind Pilot. Он способен самостоятельно находить и сортировать файлы, объединять документы по темам и составлять планы поездок. Встроенный AI Photo Agent позволяет редактировать фотографии по текстовым запросам и переносить освещение или цветовую гамму с одного снимка на другой.

Обновился и экран блокировки. Пользователи смогут свободно менять размер и расположение часов, а анимации перехода между экраном блокировки и рабочим столом стали плавнее.

Распространение ColorOS 17 началось 29 октября с realme GT 8 Pro и GT 8 Pro Dream Edition. С 30 октября обновление станет доступно для GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G и 16 Pro 5G.

Всего до конца марта 2027 года компания планирует обновить 49 моделей. Российские версии смартфонов получат ColorOS 17 позднее, точные сроки пока не объявлены.

Доступность отдельных ИИ-функций будет зависеть от модели устройства и региона.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Android 18 позволит приложениям запрашивать доступ к изменению одного контакта.
Новости Android 17 получила защиту от воров: отключить связь станет сложнее Новости OnePlus опубликовала список смартфонов и планшетов, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Похожие материалы

Android 17 OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Всего в списке 59 смартфонов и планшетов компании.

 Android 17 realme опубликовала список смартфонов, которые обновятся до ColorOS 17

Компания переводит свои смартфоны с оболочки realme UI на ColorOS.

 Realme Realme выпустила смартфон «Гарри Поттер» с сундуком Хогвартса в комплекте

Realme 16 Pro Harry Potter Edition получил тематический дизайн, переработанный интерфейс и набор коллекционных аксессуаров.

 HUAWEI Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

От браслета за 3 тысячи до планшета, который разгрузит рюкзак.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона

Последние новости

Phantom Blade Zero вышла на ПК и собрала более 431 тысячи игроков в Steam Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты Яндекс Браузер преодолел отметку в 100 млн устройств Обои от нового MacBook Pro с OLED-экраном в высоком разрешении iQOO представила геймпад G1 со сменными рукоятками за $79 Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →