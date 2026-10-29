Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся

Компания realme начала распространять ColorOS 17 на базе Android 17 среди владельцев глобальных версий своих смартфонов. Новая оболочка приходит на смену realme UI и предлагает переработанный интерфейс, улучшенную оптимизацию и дополнительные возможности искусственного интеллекта.

По заявлению разработчиков, нагрузка на графическую систему снизилась до 30%, а расход оперативной памяти при отрисовке интерфейса до 25%. Благодаря оптимизации смартфоны могут удерживать в фоне на 25% больше приложений. Также ускорена загрузка миниатюр в галерее.

Одним из главных нововведений стал ИИ-помощник AI Mind Pilot. Он способен самостоятельно находить и сортировать файлы, объединять документы по темам и составлять планы поездок. Встроенный AI Photo Agent позволяет редактировать фотографии по текстовым запросам и переносить освещение или цветовую гамму с одного снимка на другой.

Обновился и экран блокировки. Пользователи смогут свободно менять размер и расположение часов, а анимации перехода между экраном блокировки и рабочим столом стали плавнее.

Распространение ColorOS 17 началось 29 октября с realme GT 8 Pro и GT 8 Pro Dream Edition. С 30 октября обновление станет доступно для GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G и 16 Pro 5G.

Всего до конца марта 2027 года компания планирует обновить 49 моделей. Российские версии смартфонов получат ColorOS 17 позднее, точные сроки пока не объявлены.

Доступность отдельных ИИ-функций будет зависеть от модели устройства и региона.