GTA IV и GTA V теперь можно запускать на Android без эмуляторов Windows

Энтузиасты выпустили неофициальные версии Grand Theft Auto IV и Grand Theft Auto V для Android. В отличие от привычных способов запуска компьютерных игр на смартфонах, новые проекты работают без эмуляции Windows и облачного гейминга.

Для GTA IV разработчики создали проект LibertyRecompAndroid, основанный на статической рекомпиляции версии игры для Xbox 360. Код адаптирован под архитектуру ARM64, а графика обрабатывается через Vulkan с использованием драйвера Mesa Turnip.

Порт ориентирован на смартфоны с процессорами Snapdragon и графикой Adreno. По данным разработчика, на Snapdragon 865 игра работает преимущественно с частотой около 30 кадров в секунду при разрешении 720p. Однако возможны вылеты и проблемы с производительностью.

GTA V запускается благодаря проекту XHYN V Reborn, основанному на ранее созданном китайскими энтузиастами Android-порте. Игра использует нативный ARM64-код, а технология DXVK преобразует графические вызовы Direct3D 11 в Vulkan.

Для запуска GTA V необходимы Android 11 или новее, совместимый графический драйвер и файлы GTA V Legacy версии 1.61. Альтернативный проект Rush5 предлагает дополнительные настройки графики и сенсорного управления.

Оба порта остаются экспериментальными и не имеют отношения к Rockstar Games. Для установки потребуются оригинальные игровые файлы, которые не входят в распространяемые сборки.

Разработки уже доступны на GitHub, однако стабильная работа на всех Android-устройствах пока не гарантируется.

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