Phantom Blade Zero вышла на ПК и собрала более 431 тысячи игроков в Steam

Phantom Blade Zero вышла на ПК и PlayStation 5 и достигла пика в 431 541 онлайн игроков в Steam. На момент публикации, экшен студии S-Game занимал второе место по текущему числу игроков, уступая только Counter-Strike 2.

Игра также возглавила мировой чарт продаж Steam, поднявшись за неделю на 16 позиций. Первые пользовательские отзывы в Steam были в основном положительными.

S-Game пока не объявляла результаты продаж, однако аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт оценил продажи перед релизом в 850 тысяч копий на ПК и PS5. С учётом китайской платформы Tencent WeGame его оценка превышает миллион копий.