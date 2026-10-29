Phantom Blade Zero собрала в Steam более 431 тысячи игроков
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Phantom Blade Zero вышла на ПК и собрала более 431 тысячи игроков в Steam

Phantom Blade Zero вышла на ПК и PlayStation 5 28 октября 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:42
Phantom Blade Zero вышла на ПК и собрала более 431 тысячи игроков в Steam

Phantom Blade Zero вышла на ПК и PlayStation 5 и достигла пика в 431 541 онлайн игроков в Steam. На момент публикации, экшен студии S-Game занимал второе место по текущему числу игроков, уступая только Counter-Strike 2.

Игра также возглавила мировой чарт продаж Steam, поднявшись за неделю на 16 позиций. Первые пользовательские отзывы в Steam были в основном положительными.

S-Game пока не объявляла результаты продаж, однако аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт оценил продажи перед релизом в 850 тысяч копий на ПК и PS5. С учётом китайской платформы Tencent WeGame его оценка превышает миллион копий.

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