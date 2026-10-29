Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты

Студия Rockstar Games показала новую подборку скриншотов из GTA VI, позволяющих фанатам ещё раз взглянуть на открытый мир игры в преддверии релиза. На многих изображениях Джейсон и Люсия предстают в новых нарядах, а на нескольких изображениях показаны новые локации Леониды.

Помимо скриншотов, представители Rockstar дали обширное интервью журналу Edge Magazine на 16 страниц, в котором поделились подробностями игрового процесса.

Для вашего удобства ниже приведено описание функций и деталей разработки, рассмотренных в этом выпуске издания.

Открытый мир и исследование

Огромная карта: Леонида, по описанию, почти полностью соответствует объединённым игровым локациям GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Больше интерьеров: игрокам будет доступно значительно больше внутренних локаций, чем в предыдущих играх серии Grand Theft Auto.

Удобный общественный транспорт: и Джейсон, и Люсия могут передвигаться, используя полностью функционирующие автобусные и железнодорожные сети.

Более длинные дни и ночи: цикл смены дня и ночи длится значительно дольше, чем в GTA 5.

Более реалистичные дороги: улицы и автомагистрали стали уже, чтобы придать им более правдоподобный вид.

Густонаселенный мир: помимо своих размеров, предварительный обзор демонстрирует, сколько активности и деталей Rockstar вложила в эту карту.

Места, которые ещё предстоит открыть: глава отдела разработки Rockstar говорит, что даже после многих лет работы над игрой он до сих пор находит места, которые никогда раньше не видел.

Специализированные команды по созданию вымышленных миров: отдельные команды работали над вымышленными брендами, рекламными щитами, радиорекламой, телепрограммами, пешеходами и политическими кампаниями.

Реакции NPC и персонажей

Студия, специализирующаяся на NPC: Rockstar создала целую студию, посвящённую разработке неигровых персонажей игры.

Индивидуальные особенности: поведение NPC учитывает темперамент, агрессивность, местоположение, то, чему они были свидетелями, и то, как игрок к ним относится.

Разная реакция жителей района: поведение пешеходов различается в зависимости от района, некоторые из них более склонны к конфронтации, чем к немедленному бегству.

Видимое оружие привлекает внимание: простое хождение с дробовиком может напугать прохожих, даже если вы ни в кого им не целитесь.

Способ ношения оружия имеет значение: пистолет, лежащий на плече, может вызвать меньше опасений, чем тот, который вы держите в руках. Кроме того, некоторые люди могут бросить вам вызов.

Возможность снизить накал страстей: игроки могут бросить оружие, и в определенных ситуациях у вас есть некоторая свобода действий, прежде чем сработает объявление о розыске.

Реакции на неприятное окружение: персонажи могут проявлять разную степень отвращения в зависимости от окружающей обстановки. Например, Джейсон испытывает отвращение, войдя в дом, который разгромила собака.

Непредсказуемые встречи: жертва ограбления может оказать сопротивление, покупатель может вмешаться во время ограбления на заправке, или другая группа водителей может вызвать вас на уличные гонки во время побега.

Преступления и полицейские преследования

Кинологические подразделения полиции: собаки будут принимать участие в полицейских погонях.

Более детальная система обнаружения по тепловизору: полиция отслеживает информацию о вашем местоположении, одежде и сообщниках.

Водители могут оказывать сопротивление при угоне автомобиля: некоторые автомобилисты носят с собой оружие и будут сопротивляться, если вы попытаетесь угнать их машину.

Системы слежения за транспортными средствами: некоторые автомобили оснащены устройствами слежения, что еще больше осложняет их угон.

Система криминального профиля: ваше поведение определяет ваше место в шкале от «Профессионал» до «Безнадёжный», представленной иконками ангела и дьявола.

Альтернативы убийству: игроки могут обезвредить врагов или попытаться угрожать и запугивать их, прежде чем прибегнуть к уничтожению.

Последствия для сюжета: Ваш криминальный профиль может повлиять на развитие истории Джейсона и Люсии.

Более опасная преступная деятельность: ограбления и побеги задуманы таким образом, чтобы казаться менее предсказуемыми, поскольку другие люди способны сорвать ваши планы.

Джейсон, Люсия и история

Сменяемые главные герои: игроки могут переключаться между Джейсоном и Люсией, как в системе переключения персонажей в GTA 5.

Устоявшаяся эмоциональная связь: в отличие от главных героев GTA 5, Джейсон и Люсия начинают игру с общей эмоциональной историей.

Шкала оценки отношений: степень их близости отслеживается по четырём уровням и возрастает по мере того, как они проводят больше времени вместе.

Сообщники: игроки могут влиять на их взаимоотношения и преступное поведение, при этом их партнёрство остаётся центральным элементом сюжета.

Отказ от преступной деятельности: стоит ли продолжать вести криминальный образ жизни — это одна из главных тем повествования.

Влияние Red Dead Redemption 2: Rockstar заявляет, что их предыдущая игра оказала существенное влияние на сюжет GTA 6.

Пересекающаяся разработка: работа над GTA 6 и Red Dead Redemption 2 велась параллельно в течение нескольких лет, при этом Rockstar начала разрабатывать более интерактивный открытый мир как минимум с 2015 года.

Центральные отношения между героями сформировались позже: компания Rockstar остановила свой выбор на паре в стиле Бонни и Клайда после завершения работы над Red Dead Redemption 2.

Транспортные средства, услуги и бонусы

Персональная доставка транспортных средств: сервис «Scooter Bros» доставляет ваши автомобили прямо к вам, включая оружие, хранящееся в багажнике.

Быстрая заправка: Rockstar утверждает, что заправка происходит быстро, и полного бака хватает надолго. Низкий уровень топлива также оставляет игрокам возможность продолжить путешествие.

Поиск транспортных средств через WAINK: игроки могут использовать приложение, чтобы найти конкретные автомобили, разыскиваемые скупщиками краденого. Их состояние влияет на размер получаемых вами денег.

Бонусы от еды и напитков: кофе повышает выносливость, а протеиновые коктейли улучшают здоровье.

Релиз игры Grand Theft Auto VI состоится уже 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.