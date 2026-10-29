Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты
Новости

Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты

36 пунктов, в которых описан игровой процесс Grand Theft Auto VI.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:02
Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты

Студия Rockstar Games показала новую подборку скриншотов из GTA VI, позволяющих фанатам ещё раз взглянуть на открытый мир игры в преддверии релиза. На многих изображениях Джейсон и Люсия предстают в новых нарядах, а на нескольких изображениях показаны новые локации Леониды.

Помимо скриншотов, представители Rockstar дали обширное интервью журналу Edge Magazine на 16 страниц, в котором поделились подробностями игрового процесса.

Для вашего удобства ниже приведено описание функций и деталей разработки, рассмотренных в этом выпуске издания.

Открытый мир и исследование

Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты
  • Огромная карта: Леонида, по описанию, почти полностью соответствует объединённым игровым локациям GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.
  • Больше интерьеров: игрокам будет доступно значительно больше внутренних локаций, чем в предыдущих играх серии Grand Theft Auto.
  • Удобный общественный транспорт: и Джейсон, и Люсия могут передвигаться, используя полностью функционирующие автобусные и железнодорожные сети.
  • Более длинные дни и ночи: цикл смены дня и ночи длится значительно дольше, чем в GTA 5.
  • Более реалистичные дороги: улицы и автомагистрали стали уже, чтобы придать им более правдоподобный вид.
  • Густонаселенный мир: помимо своих размеров, предварительный обзор демонстрирует, сколько активности и деталей Rockstar вложила в эту карту.
  • Места, которые ещё предстоит открыть: глава отдела разработки Rockstar говорит, что даже после многих лет работы над игрой он до сих пор находит места, которые никогда раньше не видел.
  • Специализированные команды по созданию вымышленных миров: отдельные команды работали над вымышленными брендами, рекламными щитами, радиорекламой, телепрограммами, пешеходами и политическими кампаниями.

Реакции NPC и персонажей

  • Студия, специализирующаяся на NPC: Rockstar создала целую студию, посвящённую разработке неигровых персонажей игры.
  • Индивидуальные особенности: поведение NPC учитывает темперамент, агрессивность, местоположение, то, чему они были свидетелями, и то, как игрок к ним относится.
  • Разная реакция жителей района: поведение пешеходов различается в зависимости от района, некоторые из них более склонны к конфронтации, чем к немедленному бегству.
  • Видимое оружие привлекает внимание: простое хождение с дробовиком может напугать прохожих, даже если вы ни в кого им не целитесь.
  • Способ ношения оружия имеет значение: пистолет, лежащий на плече, может вызвать меньше опасений, чем тот, который вы держите в руках. Кроме того, некоторые люди могут бросить вам вызов.
  • Возможность снизить накал страстей: игроки могут бросить оружие, и в определенных ситуациях у вас есть некоторая свобода действий, прежде чем сработает объявление о розыске.
  • Реакции на неприятное окружение: персонажи могут проявлять разную степень отвращения в зависимости от окружающей обстановки. Например, Джейсон испытывает отвращение, войдя в дом, который разгромила собака.
  • Непредсказуемые встречи: жертва ограбления может оказать сопротивление, покупатель может вмешаться во время ограбления на заправке, или другая группа водителей может вызвать вас на уличные гонки во время побега.

Преступления и полицейские преследования

  • Кинологические подразделения полиции: собаки будут принимать участие в полицейских погонях.
  • Более детальная система обнаружения по тепловизору: полиция отслеживает информацию о вашем местоположении, одежде и сообщниках.
  • Водители могут оказывать сопротивление при угоне автомобиля: некоторые автомобилисты носят с собой оружие и будут сопротивляться, если вы попытаетесь угнать их машину.
  • Системы слежения за транспортными средствами: некоторые автомобили оснащены устройствами слежения, что еще больше осложняет их угон.
  • Система криминального профиля: ваше поведение определяет ваше место в шкале от «Профессионал» до «Безнадёжный», представленной иконками ангела и дьявола.
  • Альтернативы убийству: игроки могут обезвредить врагов или попытаться угрожать и запугивать их, прежде чем прибегнуть к уничтожению.
  • Последствия для сюжета: Ваш криминальный профиль может повлиять на развитие истории Джейсона и Люсии.
  • Более опасная преступная деятельность: ограбления и побеги задуманы таким образом, чтобы казаться менее предсказуемыми, поскольку другие люди способны сорвать ваши планы.

Джейсон, Люсия и история

  • Сменяемые главные герои: игроки могут переключаться между Джейсоном и Люсией, как в системе переключения персонажей в GTA 5.
  • Устоявшаяся эмоциональная связь: в отличие от главных героев GTA 5, Джейсон и Люсия начинают игру с общей эмоциональной историей.
  • Шкала оценки отношений: степень их близости отслеживается по четырём уровням и возрастает по мере того, как они проводят больше времени вместе.
  • Сообщники: игроки могут влиять на их взаимоотношения и преступное поведение, при этом их партнёрство остаётся центральным элементом сюжета.
  • Отказ от преступной деятельности: стоит ли продолжать вести криминальный образ жизни — это одна из главных тем повествования.
  • Влияние Red Dead Redemption 2: Rockstar заявляет, что их предыдущая игра оказала существенное влияние на сюжет GTA 6.
  • Пересекающаяся разработка: работа над GTA 6 и Red Dead Redemption 2 велась параллельно в течение нескольких лет, при этом Rockstar начала разрабатывать более интерактивный открытый мир как минимум с 2015 года.
  • Центральные отношения между героями сформировались позже: компания Rockstar остановила свой выбор на паре в стиле Бонни и Клайда после завершения работы над Red Dead Redemption 2.

Транспортные средства, услуги и бонусы

  • Персональная доставка транспортных средств: сервис «Scooter Bros» доставляет ваши автомобили прямо к вам, включая оружие, хранящееся в багажнике.
  • Быстрая заправка: Rockstar утверждает, что заправка происходит быстро, и полного бака хватает надолго. Низкий уровень топлива также оставляет игрокам возможность продолжить путешествие.
  • Поиск транспортных средств через WAINK: игроки могут использовать приложение, чтобы найти конкретные автомобили, разыскиваемые скупщиками краденого. Их состояние влияет на размер получаемых вами денег.
  • Бонусы от еды и напитков: кофе повышает выносливость, а протеиновые коктейли улучшают здоровье.

Релиз игры Grand Theft Auto VI состоится уже 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Игры GTA 6 собрала почти $600 млн ещё до выхода. Конкуренты остались далеко позади

Новая игра Rockstar значительно опережает крупнейшие AAA-релизы последних лет.
Новости Вышел релизный трейлер GTA VI Игры Rockstar готовит GTA VI для ПК на начало 2027 года

Похожие материалы

GTA 6 Играбельную GTA VI угрожают слить в сеть до официального релиза

GTA VI снова оказалась под угрозой.

 GTA VI Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI

В продажу поступили одежда, аксессуары и коллекционные предметы в стилистике Vice City и Leonida.

 GTA VI Xbox опровергла запуск GTA VI на ПК через облако в день релиза игры

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор по стратегии Xbox.

 GTA 6 GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс

Microsoft получила эксклюзивные права на облачный стриминг игры через Xbox Cloud Gaming.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Phantom Blade Zero вышла на ПК и собрала более 431 тысячи игроков в Steam Яндекс Браузер преодолел отметку в 100 млн устройств Обои от нового MacBook Pro с OLED-экраном в высоком разрешении Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся iQOO представила геймпад G1 со сменными рукоятками за $79 Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →