Раскрыты все особенности GTA VI и опубликованы новые скриншоты

Студия Rockstar Games показала новую подборку скриншотов из GTA VI, позволяющих фанатам ещё раз взглянуть на открытый мир игры в преддверии релиза. На многих изображениях Джейсон и Люсия предстают в новых нарядах, а на нескольких изображениях показаны новые локации Леониды.
Помимо скриншотов, представители Rockstar дали обширное интервью журналу Edge Magazine на 16 страниц, в котором поделились подробностями игрового процесса.
Для вашего удобства ниже приведено описание функций и деталей разработки, рассмотренных в этом выпуске издания.
Открытый мир и исследование
- Огромная карта: Леонида, по описанию, почти полностью соответствует объединённым игровым локациям GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.
- Больше интерьеров: игрокам будет доступно значительно больше внутренних локаций, чем в предыдущих играх серии Grand Theft Auto.
- Удобный общественный транспорт: и Джейсон, и Люсия могут передвигаться, используя полностью функционирующие автобусные и железнодорожные сети.
- Более длинные дни и ночи: цикл смены дня и ночи длится значительно дольше, чем в GTA 5.
- Более реалистичные дороги: улицы и автомагистрали стали уже, чтобы придать им более правдоподобный вид.
- Густонаселенный мир: помимо своих размеров, предварительный обзор демонстрирует, сколько активности и деталей Rockstar вложила в эту карту.
- Места, которые ещё предстоит открыть: глава отдела разработки Rockstar говорит, что даже после многих лет работы над игрой он до сих пор находит места, которые никогда раньше не видел.
- Специализированные команды по созданию вымышленных миров: отдельные команды работали над вымышленными брендами, рекламными щитами, радиорекламой, телепрограммами, пешеходами и политическими кампаниями.
Реакции NPC и персонажей
- Студия, специализирующаяся на NPC: Rockstar создала целую студию, посвящённую разработке неигровых персонажей игры.
- Индивидуальные особенности: поведение NPC учитывает темперамент, агрессивность, местоположение, то, чему они были свидетелями, и то, как игрок к ним относится.
- Разная реакция жителей района: поведение пешеходов различается в зависимости от района, некоторые из них более склонны к конфронтации, чем к немедленному бегству.
- Видимое оружие привлекает внимание: простое хождение с дробовиком может напугать прохожих, даже если вы ни в кого им не целитесь.
- Способ ношения оружия имеет значение: пистолет, лежащий на плече, может вызвать меньше опасений, чем тот, который вы держите в руках. Кроме того, некоторые люди могут бросить вам вызов.
- Возможность снизить накал страстей: игроки могут бросить оружие, и в определенных ситуациях у вас есть некоторая свобода действий, прежде чем сработает объявление о розыске.
- Реакции на неприятное окружение: персонажи могут проявлять разную степень отвращения в зависимости от окружающей обстановки. Например, Джейсон испытывает отвращение, войдя в дом, который разгромила собака.
- Непредсказуемые встречи: жертва ограбления может оказать сопротивление, покупатель может вмешаться во время ограбления на заправке, или другая группа водителей может вызвать вас на уличные гонки во время побега.
Преступления и полицейские преследования
- Кинологические подразделения полиции: собаки будут принимать участие в полицейских погонях.
- Более детальная система обнаружения по тепловизору: полиция отслеживает информацию о вашем местоположении, одежде и сообщниках.
- Водители могут оказывать сопротивление при угоне автомобиля: некоторые автомобилисты носят с собой оружие и будут сопротивляться, если вы попытаетесь угнать их машину.
- Системы слежения за транспортными средствами: некоторые автомобили оснащены устройствами слежения, что еще больше осложняет их угон.
- Система криминального профиля: ваше поведение определяет ваше место в шкале от «Профессионал» до «Безнадёжный», представленной иконками ангела и дьявола.
- Альтернативы убийству: игроки могут обезвредить врагов или попытаться угрожать и запугивать их, прежде чем прибегнуть к уничтожению.
- Последствия для сюжета: Ваш криминальный профиль может повлиять на развитие истории Джейсона и Люсии.
- Более опасная преступная деятельность: ограбления и побеги задуманы таким образом, чтобы казаться менее предсказуемыми, поскольку другие люди способны сорвать ваши планы.
Джейсон, Люсия и история
- Сменяемые главные герои: игроки могут переключаться между Джейсоном и Люсией, как в системе переключения персонажей в GTA 5.
- Устоявшаяся эмоциональная связь: в отличие от главных героев GTA 5, Джейсон и Люсия начинают игру с общей эмоциональной историей.
- Шкала оценки отношений: степень их близости отслеживается по четырём уровням и возрастает по мере того, как они проводят больше времени вместе.
- Сообщники: игроки могут влиять на их взаимоотношения и преступное поведение, при этом их партнёрство остаётся центральным элементом сюжета.
- Отказ от преступной деятельности: стоит ли продолжать вести криминальный образ жизни — это одна из главных тем повествования.
- Влияние Red Dead Redemption 2: Rockstar заявляет, что их предыдущая игра оказала существенное влияние на сюжет GTA 6.
- Пересекающаяся разработка: работа над GTA 6 и Red Dead Redemption 2 велась параллельно в течение нескольких лет, при этом Rockstar начала разрабатывать более интерактивный открытый мир как минимум с 2015 года.
- Центральные отношения между героями сформировались позже: компания Rockstar остановила свой выбор на паре в стиле Бонни и Клайда после завершения работы над Red Dead Redemption 2.
Транспортные средства, услуги и бонусы
- Персональная доставка транспортных средств: сервис «Scooter Bros» доставляет ваши автомобили прямо к вам, включая оружие, хранящееся в багажнике.
- Быстрая заправка: Rockstar утверждает, что заправка происходит быстро, и полного бака хватает надолго. Низкий уровень топлива также оставляет игрокам возможность продолжить путешествие.
- Поиск транспортных средств через WAINK: игроки могут использовать приложение, чтобы найти конкретные автомобили, разыскиваемые скупщиками краденого. Их состояние влияет на размер получаемых вами денег.
- Бонусы от еды и напитков: кофе повышает выносливость, а протеиновые коктейли улучшают здоровье.
Релиз игры Grand Theft Auto VI состоится уже 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.