iQOO представила геймпад G1 со сменными рукоятками за $79

iQOO готовит к выходу телескопический геймпад G1 для смартфонов и небольших планшетов со сменными магнитными рукоятками. Он выйдет 4 ноября по цене 499 юаней — примерно 75 долларов.

Раздвижная конструкция раскрывается до 211 мм, а силиконовые накладки удерживают устройство на месте. В комплект также входят компактные и увеличенные рукоятки. С последними контроллер весит 176,5 г.

Геймпад iQOO G1 получил стики на датчиках Холла с заявленным ресурсом 5 млн срабатываний, три варианта сменных насадок для стиков и линейные курки. Органы управления также включают кнопки ABXY с микропереключателями, крестовину с тактильным откликом и две настраиваемые плечевые кнопки L4 и R4.

Контроллер подключается напрямую через USB-C и питается от смартфона, собственного аккумулятора у него нет. Сквозная зарядка мощностью 15 Вт позволяет подключить зарядное устройство к геймпаду во время игры.

На старте официально поддерживаются только iQOO 16, iQOO Neo 12, iQOO Pad Ultra и iQOO Pad Pro с экраном 8,8 дюйма под управлением OriginOS 7 или новее.