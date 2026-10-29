Яндекс Браузер преодолел отметку в 100 млн устройств
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Яндекс Браузер преодолел отметку в 100 млн устройств

ИИ-функции тоже набирают популярность.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:55
Яндекс Браузер преодолел отметку в 100 млн устройств

Ежемесячная аудитория Яндекс Браузера впервые превысила 100 млн активных устройств. По данным компании, в сентябре 2026 года показатель достиг 104 млн, увеличившись на 9 млн по сравнению с началом третьего квартала.

Одновременно растёт популярность встроенных инструментов искусственного интеллекта. За квартал аудитория Алисы AI и других ИИ-функций браузера увеличилась почти на 40%, достигнув 46 млн человек.

В «Яндексе» связывают рост интереса к ИИ с тем, что пользователи всё чаще обращаются к нейросетям непосредственно во время работы в интернете.

При этом показатель в 104 млн отражает количество активных устройств, а не уникальных пользователей. Один человек может использовать браузер сразу на нескольких устройствах.

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