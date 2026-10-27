Google упростит установку сторонних магазинов на Android с 1 декабря

Google открыла регистрацию сторонних Android-магазинов в программе Registered App Stores, которая предусматривает требования к безопасности.

В Google рассказали, что программа рассчитана на устройства с Android 17 QPR2 и новее. С 1 декабря зарегистрированные магазины за пределами США смогут предлагать установку приложений одним нажатием без дополнительных системных экранов подтверждения.

Участникам также предоставят автоматические фоновые обновления и индикаторы загрузки. Разработчики получат ранний доступ к документации, помощь с подключением и новые инструменты, включая Android Developer ID API.

Регистрация добровольная: у магазинов, которые не присоединятся, порядок установки не изменится. Участники должны платить ежегодный взнос, который покрывает доступ к новым возможностям и операционную поддержку. Превышение допустимого уровня вредоносных программ в каталоге повлечёт дополнительные сборы за проверку.

Программу анонсировали в марте на основе предложенного годом ранее соглашения Google с Epic Games. В США её планируют запустить после одобрения соглашения судом.