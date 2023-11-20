Nubia Red Magic 9 Pro установил рекорд в AnTuTu и раскрыл свои характеристики

ZTE продолжает подогревать интерес к грядущему анонсу игровых смартфонов Nubia Red Magic 9-й серии. На днях компания показала Red Magic 9 Pro со всех сторон и раскрыла некоторые его технические характеристики, а сегодня вендор предоставил результат тестирования девайса в бенчмарке AnTuTu.

Судя по опубликованному изображению, Red Magic 9 Pro в тесте производительности AnTuTu сумел набрать рекордные 2 290 773 балла, что на сегодня является самым высоким показателем. Для сравнения, первые серийные флагманы на чипе Snapdragon 8 Gen 3 в этой дисциплине показывают значительно меньший результат.

Из бенчмарка стало известно, что тестируемый смартфон оснащён флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, 24-гигабайтами высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем объёмом 1 ТБ типа UFS 4.0. В качестве операционной системы указан Android 14, а дисплей девайса поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Помимо этого, ZTE рассказала об активной системе охлаждения смартфона, которая состоит из рекордно большой испарительной камеры площадью 10 182 мм² и турбины со скоростью вращения до 22 000 об/мин.

Презентация игровых смартфонов Nubia Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ состоится 23 ноября.