Топ-10 самых производительных смартфонов октября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 10) опубликовали свежий список самых производительных Android-устройств. Как и ожидалось, после презентации флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3 смартфоны на этой платформе займут первые места, что и сделали новые флагманы Xiaomi обогнав устройства на чипах Snapdragon 8 Gen 2, более чем на 300 000 баллов.

Лидером рейтинга с результатом 1 997 427 «попугая» стал смартфон Xiaomi Mi 14. На почётном втором месте разместился Xiaomi Mi 14 Pro, а на третьем OnePlus Ace 2 Pro, которые смогли набрать 1 985 014 и 1 663 507 балла соответственно. На четвёртой позиции закрепился iQOO 11S с 1 650 842 очками, и, замыкает пятёрку лидеров iQOO 11 Pro (1 633 169).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

vivo X90 Pro+ (1 624 675)

realme GT5 (1 621 188)

OPPO Find X6 Pro (1 591 832)

OnePlus 11 (1 585 699)

Nubia Red Magic 8 Pro (1 580 564)

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.