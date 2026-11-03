Топ-10 самых мощных флагманов по версии AnTuTu за октябрь 2026

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий список самых производительных Android-смартфонов за прошлый месяц.

Лидером рейтинга с результатом 4 958 339 «попугая» стал игровой смартфон Honor WIN 2 на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. На почётном втором месте разместился REDMAGIC 12 Pro+, а на третьем iQOO 16, которые смогли набрать 4 956 846 и 4 865 546 очков соответственно. На четвёртой позиции закрепилась раскладушка Xiaomi 18 Fold на фирменной SoC XRing O3 с результатом 4 737 201 балл, и, замыкает пятёрку лидеров OnePlus 16 (4 721 800).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Статистика была собрана в период с 1 по 31 октября 2026 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 12). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.