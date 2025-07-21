Прокачают на максимум: GTA 6 будет летать на PS5 Pro благодаря Sony

GTA 6 может получить полноценную поддержку 60 кадров в секунду на консоли PlayStation 5 Pro и всё благодаря прямому участию Sony. Об этом сообщает инсайдер Detective Seeds со ссылкой на инженера компании.

По его данным, Sony заключила маркетинговое соглашение с Rockstar и подключила собственных специалистов, чтобы оптимизировать GTA 6 под возможности PS5 Pro. В частности, речь идёт о достижении стабильных 60 fps без необходимости включать специальный «режим производительности».

Более того, компания подготовит системное обновление консоли, которое выйдет в мае 2026 года — одновременно с релизом самой GTA 6.

Источник уточняет, что подобная плавность может быть доступна только на PS5 Pro, несмотря на то, что техническое различие между базовой и «прошкой» не столь радикальное. Также ожидаются специальные бандлы PS5 Pro с GTA 6 и другими эксклюзивными проектами.

Напомним, второй трейлер GTA 6 был записан на обычной PlayStation 5 и в нём игра шла на 30 кадрах в секунду. Прежние тайтлы Rockstar тоже ограничивались 30 fps, но на PS5 Pro GTA V могла работать в 1440p при 60 fps.

Пока информация не подтверждена официально и остаётся на уровне утечек.



