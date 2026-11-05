ZTE опровергла слухи о продаже подразделения смартфонов nubia
Новости

ZTE опровергла слухи о продаже подразделения смартфонов nubia

Компания грозится подать в суд за распространение ложной информации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:57
ZTE опровергла слухи о продаже подразделения смартфонов nubia

На днях многие СМИ начали распространять слух, что ZTE продаёт подразделение nubia, которое занимается производством смартфонов. Сообщалось, что компания хочет продать мобильное подразделение за 40 миллиардов юаней (5,6 млрд долларов), сохранив себе долю в 20% и бренд REDMAGIC, а сами переговоры длятся уже 6 месяцев. Сегодня китайский техногигант прокомментировал эту информацию.

Представитель корпорации ZTE сообщил изданию The Paper, что «опубликованная информация серьёзно противоречит фактам. Компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей ложных сообщений и информации».

Некоторые СМИ связывали продажу мобильного подразделения nubia с финансовыми трудностями ZTE из-за сложившегося кризиса чипов памяти. Однако, согласно промежуточному отчёту компании за этот год, в первом полугодии 2026 года выручка ZTE от потребительского бизнеса достигла 18,6 млрд юаней, что составляет 23,88% от общей операционной выручки корпорации. Валовая прибыль составила 18,35%, увеличившись на 0,57 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре выручки потребительский бизнес вырос на 8,09% в годовом исчислении, в основном за счёт роста продаж смартфонов, роутеров и устройств для мобильного интернета.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Появились изображения Nubia V90 Pro: новый смартфон с 108 Мп камерой и дизайном под iPhone 18 Pro

Пиковая яркость достигает 1000 нит, что обеспечивает комфортное использование на солнце.
Новости Анонс nubia REDMAGIC 12 PRO+ — игровой смартфон с водяной и воздушной системой охлаждения Новости Дизайн nubia REDMAGIC 12 PRO+ полностью раскрыт официальными рендерами

Похожие материалы

Geekbench nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Игровой флагман оказался существенно производительней OnePlus 16 на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

 Nubia nubia раскрыла дату презентации REDMAGIC 12 PRO+ на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Игровой смартфон похоже получит RGB-подсветку водяной системы охлаждения.

 Nubia Опубликованы первые тизеры игрофона nubia REDMAGIC 12 PRO+ раскрывающие его дизайн

Игровой смартфон станет легче, тоньше и с более округлыми формами.

 Nubia Представлен nubia NaviX Ultra — первый в мире ИИ-смартфон

Новинка получила флагманское «железо» и 7.62-мм корпус из стекла и металла.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

OpenAI представила GPT-6 Cyber. Нейросеть обнаружила 81 новую уязвимость в Firefox Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI Bluetooth SIG утвердила стандарт Bluetooth 7.0. Пользователи TWS-наушников будут в восторге! Один APK-файл может превратить Android в «кирпич» Сотрудники Apple тратили на ИИ до 300 долларов в день Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →