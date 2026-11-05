ZTE опровергла слухи о продаже подразделения смартфонов nubia

На днях многие СМИ начали распространять слух, что ZTE продаёт подразделение nubia, которое занимается производством смартфонов. Сообщалось, что компания хочет продать мобильное подразделение за 40 миллиардов юаней (5,6 млрд долларов), сохранив себе долю в 20% и бренд REDMAGIC, а сами переговоры длятся уже 6 месяцев. Сегодня китайский техногигант прокомментировал эту информацию.

Представитель корпорации ZTE сообщил изданию The Paper, что «опубликованная информация серьёзно противоречит фактам. Компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей ложных сообщений и информации».

Некоторые СМИ связывали продажу мобильного подразделения nubia с финансовыми трудностями ZTE из-за сложившегося кризиса чипов памяти. Однако, согласно промежуточному отчёту компании за этот год, в первом полугодии 2026 года выручка ZTE от потребительского бизнеса достигла 18,6 млрд юаней, что составляет 23,88% от общей операционной выручки корпорации. Валовая прибыль составила 18,35%, увеличившись на 0,57 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре выручки потребительский бизнес вырос на 8,09% в годовом исчислении, в основном за счёт роста продаж смартфонов, роутеров и устройств для мобильного интернета.