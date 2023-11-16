Nubia Red Magic 9 Pro получил аккумулятор на 6500 мАч, камеру с OIS и мощную систему охлаждения

Вчера ZTE показала со всех сторон игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro на фото и видео, а сегодня компания опубликовала новые тизеры раскрывающие некоторые технические характеристики девайса.

Судя по новым изображениям, Red Magic 9 Pro в своём 8,9-миллиметровом корпусе смог разместить аккумулятор внушительной ёмкости — 6500 мАч. Кроме этого, в смартфоне реализован NFC-модуль и инфракрасный порт для дистанционного управления бытовой техникой, а на одном из тизеров можно рассмотреть разъём для наушников 3,5 мм.

Помимо этого, в девайсе будет главный сенсор на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), чего предыдущие игровые смартфоны компании ранее не предлагали. Второй датчик получил разрешение 50 Мп и предназначен для сверхширокоугольной съёмки, предназначение третьего сенсора, не известно.

ZTE не раскрывает какие камеры установлены в смартфоне, но инсайдер Digital Chat Station заявляет, что главный датчик это Samsung ISOCELL GN5 размером 1/1,57″, а сверхширик — Samsung ISOCELL JN1 (1/2,76″).

И последний тизер, который посвящён системе охлаждения. Помимо турбины, в смартфоне будет реализована рекордно большая испарительная камера площадью 10 182 мм². По словам компании, благодаря этому температура чипа Snapdragon 8 Gen 3 может быть снижена до 25°C.

Презентация игровых смартфонов Nubia Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ состоится 23 ноября.