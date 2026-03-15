Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику

Дизайн Liquid Glass, который Apple представила в iOS 26, останется частью интерфейса экосистемы компании на ближайшие годы. Несмотря на критику со стороны пользователей, Apple не собирается отказываться от концепции и будет постепенно её развивать.

По информации Bloomberg, Liquid Glass рассматривается внутри компании как долгосрочное направление дизайна. Интерфейс создавался на протяжении нескольких лет и вырос из визуальной концепции visionOS, разработка которой также заняла много времени до релиза в 2024 году.

Из-за масштабности проекта Apple не рассматривает быстрый отказ от нового стиля. Даже если изменения будут происходить, они займут годы.

Liquid Glass стал одним из крупнейших проектов дизайнерской команды Apple. По данным источников, во время разработки внутри компании практически не было серьёзных возражений против нового интерфейса, а руководство полностью поддерживало выбранное направление.

При этом сам дизайн уже подвергался небольшим корректировкам. В частности, в бета-версии iOS 26.4 появились дополнительные настройки, позволяющие уменьшить эффект прозрачного «стекла».

Критика Liquid Glass в основном касается читаемости элементов интерфейса. Некоторые пользователи отмечают, что прозрачные панели иногда перекрывают текст и значки. Особенно это заметно на Mac и Apple Watch, где интерфейс ещё требует доработки.

По данным источников, Apple будет постепенно улучшать дизайн, как это уже происходило после выхода iOS 7, когда интерфейс системы несколько лет подряд получал небольшие изменения и доработки.