Первый складной iPhone показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал реалистичные рендеры первого складного iPhone. Изображения созданы на основе утечек чертежей и предполагаемых габаритов будущей новинки.
По слухам, устройство может выйти под названием iPhone Ultra и получит книжный форм-фактор. Внутренний экран ожидается с диагональю около 7,76 дюйма, а внешний — примерно 5,49 дюйма. Смартфону приписывают новый процессор A20, выполненный по 2-нм техпроцессу, а также Touch ID и две 48-Мп камеры.
Предполагается, что презентация складного iPhone состоится в сентябре 2026 года вместе с линейкой iPhone 18. Стартовая цена устройства может составить около $2000.