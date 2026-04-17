Mac mini начали исчезать из продажи на фоне бума ИИ-агентов

Спрос резко вырос из-за использования компьютеров для запуска локальных ИИ-агентов.
Редакция The GEEK сегодня в 16:44
В США возник дефицит Mac mini на фоне роста интереса к локальному запуску ИИ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сильнее всего пострадали конфигурации с увеличенной памятью. Модели на 32 ГБ и 64 ГБ ОЗУ недоступны для заказа, а сроки доставки других версий достигают нескольких месяцев. Аналогичная ситуация наблюдается и с отдельными версиями Mac Studio.

Причина — популярность таких устройств для запуска локальных ИИ-агентов вроде OpenClaw. Пользователи всё чаще выбирают работу с моделями на собственных машинах: так дешевле и безопаснее при обработке чувствительных данных.

По данным аналитиков, Apple не ожидала такого сценария. Mac mini долгое время оставался нишевым устройством и занимал около 3% продаж Mac в США.

Дополнительно на ситуацию могли повлиять ожидание новой модели с чипом M5 и дефицит памяти на рынке.

