iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами

Некоторые крупные Telegram-каналы распространяют сообщения об «окирпичивании» iPhone после обновления до iOS 26.4.1. В публикациях говорится, что пользователи якобы массово сталкиваются с ситуацией, когда смартфон начинает обновляться ночью, но процесс прерывается и устройство блокируется.

Сразу отметим, что подобные посты появились в каналах, которые нередко публикуют фейки, либо «раздувают» проблему ради повышения цитируемости и охватов. Редакции The GEEK, как и коллегам из других изданий, не удалось найти ни одного подтверждения массовости этой проблемы, как в русскоязычном сегменте интернета, так и в зарубежном. Отсюда можно сделать вывод, что iOS 26.4.1 не превращает iPhone в «кирпичи», а имеющиеся проблемы не связаны с конкретной прошивкой.

Главная странность — Apple выпустила iOS 26.4.1 еще на прошлой неделе, но «жалобы» появились только сейчас. Все обновления проходят многоэтапное тестирование и серьезные системные ошибки такого масштаба, как правило, быстро выявляются, обсуждаются и оперативно исправляются.

Действительно, случаются единичные случаи неудачных обновлений. Но они связаны не с ошибкой в iOS, а с конкретным устройством. Такая проблема может возникнуть и с другими обновлениями, в том числе на Android-смартфонах. Одна из частых причин — выключение во время обновления. Именно поэтому пользователей смартфонов, ноутбуков и других устройств призывают не выключать их во время обновления.

Если iPhone все же не включается после обновления iOS, стандартным решением является восстановление через компьютер и удаление всех данных. После этого их можно вернуть из резервной копии, если она была заранее создана.