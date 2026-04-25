Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти

Редакция The GEEK сегодня в 14:20
Apple может заметно увеличить объём оперативной памяти в базовом iPhone 18. По данным аналитика Дэна Нистедта, стандартная модель получит 12 ГБ ОЗУ.

Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда обычный iPhone без приставки Pro получит такой объём памяти. Сейчас 12 ГБ установлены в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Вероятно, апгрейд связан с развитием Apple Intelligence. Новые ИИ-функции требуют больше памяти для работы на устройстве, поэтому Apple может подтянуть базовую модель до уровня прошлогодних Pro-версий.

Также сообщается, что линейка iPhone 18 должна получить чип A20, который будут производить по 2-нм техпроцессу TSMC. По слухам, он обеспечит прирост производительности по сравнению с нынешними 3-нм чипами.

Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

При этом обычный iPhone 18, по предварительным данным, выйдет позже Pro-моделей. Apple может представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 перенести на начало 2027-го.

