Новости

Базовый iPhone может оказаться не шагом вперёд, а скорее попыткой удержать цену на фоне подорожания компонентов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:30
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

Apple может пойти на упрощение базового iPhone 18, чтобы удержать стоимость устройства на прежнем уровне. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.  

По данным источника, компания рассматривает снижение характеристик у стандартной модели по сравнению с нынешним базовым iPhone 17. Один из возможных шагов касается экрана: Apple якобы может сохранить частоту 120 Гц, но сократить пиковую яркость дисплея.  

Ещё одно предполагаемое изменение связано с чипом. Если верить утечке, базовый iPhone 18 получит версию A20 с четырёхъядерной графикой. Для сравнения, у iPhone 17 используется A19 с пятью ядрами GPU, а у iPhone 17e уже сейчас заявлена более простая версия с четырьмя графическими ядрами. По сути, это может сделать обычный iPhone 18 ближе к будущей линейке e, чем к нынешнему базовому iPhone.  

При этом речь пока идёт именно о слухе, а не о подтверждённых характеристиках. MacRumors отдельно отмечает, что Apple может изменить маркетинговое название чипа, чтобы различия между моделями выглядели менее заметно.  

Базовый iPhone 18 вообще ожидается не в сентябре 2026 года, а только весной 2027-го. Осенью 2026 года Apple может сосредоточиться на более дорогих моделях, включая iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной iPhone.  

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры