Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

Apple может пойти на упрощение базового iPhone 18, чтобы удержать стоимость устройства на прежнем уровне. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.
По данным источника, компания рассматривает снижение характеристик у стандартной модели по сравнению с нынешним базовым iPhone 17. Один из возможных шагов касается экрана: Apple якобы может сохранить частоту 120 Гц, но сократить пиковую яркость дисплея.
Ещё одно предполагаемое изменение связано с чипом. Если верить утечке, базовый iPhone 18 получит версию A20 с четырёхъядерной графикой. Для сравнения, у iPhone 17 используется A19 с пятью ядрами GPU, а у iPhone 17e уже сейчас заявлена более простая версия с четырьмя графическими ядрами. По сути, это может сделать обычный iPhone 18 ближе к будущей линейке e, чем к нынешнему базовому iPhone.
При этом речь пока идёт именно о слухе, а не о подтверждённых характеристиках. MacRumors отдельно отмечает, что Apple может изменить маркетинговое название чипа, чтобы различия между моделями выглядели менее заметно.
Базовый iPhone 18 вообще ожидается не в сентябре 2026 года, а только весной 2027-го. Осенью 2026 года Apple может сосредоточиться на более дорогих моделях, включая iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной iPhone.