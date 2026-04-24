Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Новости

Digital Chat Station рассказал, что Apple планирует перейти на неполяризованные экраны.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:56
Apple ведет переговоры с Samsung о разработке дисплеев без поляризационного слоя. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

Отказ от экранов с поляризационным слоем может дать сразу несколько преимуществ. Во-первых, это рост яркости при снижении энергопотребления, что положительно скажется на автономности. Во-вторых, пользователи смогут без искажений смотреть на дисплей в поляризационных очках — без необходимости добавлять дополнительные слои.

Параллельно компания тестирует еще одно решение — экран с легким изгибом по всем четырем сторонам. Речь идет не о «водопаде», а небольшой кривизне. По словам инсайдера, таким образом может вернуться мода на изогнутые дисплеи, но уже в более практичном формате.

Предполагается, что эти технологии могут быть подготовлены к выпуску юбилейного iPhone.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры