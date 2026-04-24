Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Apple ведет переговоры с Samsung о разработке дисплеев без поляризационного слоя. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.
Отказ от экранов с поляризационным слоем может дать сразу несколько преимуществ. Во-первых, это рост яркости при снижении энергопотребления, что положительно скажется на автономности. Во-вторых, пользователи смогут без искажений смотреть на дисплей в поляризационных очках — без необходимости добавлять дополнительные слои.
Параллельно компания тестирует еще одно решение — экран с легким изгибом по всем четырем сторонам. Речь идет не о «водопаде», а небольшой кривизне. По словам инсайдера, таким образом может вернуться мода на изогнутые дисплеи, но уже в более практичном формате.
Предполагается, что эти технологии могут быть подготовлены к выпуску юбилейного iPhone.