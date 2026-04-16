iPhone 17e подешевел на 25% в России

iPhone 17e в России заметно подешевел с момента старта продаж. За месяц цены на самый доступный смартфон Apple снизились на 25%, выяснила редакция The GEEK.

В начале марта версия с 256 ГБ памяти на российском рынке оценивалась в 64 999 рублей. Сейчас на маркетплейсах устройство можно приобрести примерно за 50 тысяч рублей с учетом пошлины. Речь идет о версии только с eSIM.

Напомним, iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-экран, чип Apple A19, 8 ГБ оперативной памяти, новый модем C1X, 48-Мп основную камеру, а также беспроводную зарядку MagSafe.