На маркетплейсах его продают по цене от 50 тысяч рублей.
Редакция The GEEK сегодня в 17:35
iPhone 17e подешевел на 25% в России

iPhone 17e в России заметно подешевел с момента старта продаж. За месяц цены на самый доступный смартфон Apple снизились на 25%, выяснила редакция The GEEK.

В начале марта версия с 256 ГБ памяти на российском рынке оценивалась в 64 999 рублей. Сейчас на маркетплейсах устройство можно приобрести примерно за 50 тысяч рублей с учетом пошлины. Речь идет о версии только с eSIM.

Напомним, iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-экран, чип Apple A19, 8 ГБ оперативной памяти, новый модем C1X, 48-Мп основную камеру, а также беспроводную зарядку MagSafe. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале.

