Новости

Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Компания считает, что удаление приложения и блокировка аккаунта нарушают закон о конкуренции.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:36
Российская компания АО «Телега», разработчик альтернативного клиента Telegram под названием Telega, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на Apple. Компания обвиняет корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением.

Поводом стало удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта в программе Apple Developer и ограничения на запуск уже установленных версий на iPhone. По словам разработчика, аккаунт и приложение были удалены 9 апреля, а с 17 апреля пользователи начали получать предупреждения и сталкиваться с ограничениями в работе приложения.

В Telega утверждают, что сразу направили запрос на апелляцию, однако за 10 дней не получили внятного ответа. Компания заявляет, что Apple не раскрыла причины блокировки, не предоставила результаты проверки и не дала рекомендаций для устранения нарушений.

В жалобе также перечислены претензии к политике Apple: непрозрачность модерации, отсутствие сроков на исправление нарушений и автоматическая рассылка уведомлений пользователям с пометкой о вредоносном ПО без возможности обжалования.

Разработчик настаивает, что приложение не содержит вредоносного кода и не вмешивается в работу iOS. По их версии, сообщения о «шпионском» характере сервиса основаны только на уведомлениях Apple и не подтверждены независимой экспертизой.

Компания просит ФАС признать действия Apple нарушением закона «О защите конкуренции», восстановить доступ к платформе и пересмотреть правила взаимодействия с разработчиками. Также не исключается защита деловой репутации в суде в отношении СМИ и блогеров, распространивших недостоверную информацию.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры