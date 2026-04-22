Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Российская компания АО «Телега», разработчик альтернативного клиента Telegram под названием Telega, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на Apple. Компания обвиняет корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением.

Поводом стало удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта в программе Apple Developer и ограничения на запуск уже установленных версий на iPhone. По словам разработчика, аккаунт и приложение были удалены 9 апреля, а с 17 апреля пользователи начали получать предупреждения и сталкиваться с ограничениями в работе приложения.

В Telega утверждают, что сразу направили запрос на апелляцию, однако за 10 дней не получили внятного ответа. Компания заявляет, что Apple не раскрыла причины блокировки, не предоставила результаты проверки и не дала рекомендаций для устранения нарушений.

В жалобе также перечислены претензии к политике Apple: непрозрачность модерации, отсутствие сроков на исправление нарушений и автоматическая рассылка уведомлений пользователям с пометкой о вредоносном ПО без возможности обжалования.

Разработчик настаивает, что приложение не содержит вредоносного кода и не вмешивается в работу iOS. По их версии, сообщения о «шпионском» характере сервиса основаны только на уведомлениях Apple и не подтверждены независимой экспертизой.

Компания просит ФАС признать действия Apple нарушением закона «О защите конкуренции», восстановить доступ к платформе и пересмотреть правила взаимодействия с разработчиками. Также не исключается защита деловой репутации в суде в отношении СМИ и блогеров, распространивших недостоверную информацию.