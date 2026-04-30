Названы самые популярные планшеты в России в первом квартале 2026 года

«М.Видео» подвела итоги первого квартала 2026 года на российском рынке планшетов. За январь-март было продано около 850 тысяч устройств (+5% за год) на общую сумму 16,7 млрд рублей.
В количественном выражении основную долю продаж формируют планшеты HUAWEI, Redmi, Samsung, Apple, а также unbranded-устройства. Лидерами в денежном выражении стали Apple, HUAWEI и Samsung.
Что касается конкретных моделей, то самыми популярными в денежном выражении по итогам квартала стали:
- Apple iPad 11 (2025);
- HUAWEI MatePad 11.5;
- Apple iPad 10.2 (2021);
- Xiaomi Pad 2;
- Apple iPad 10 (2021).
Средняя стоимость планшета по итогам квартала снизилась примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля устройств дороже 22 тысяч рублей выросла примерно до 30% против 26% год назад, а сегмент 9-15 тысяч рублей — до 27%. В то же время категория 15-22 тысяч рублей сократилась до 22%, а доля самых доступных моделей стоимостью до 9 тысяч рублей снизилась до 22%.