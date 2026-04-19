Фильм «Мортал Комбат 2» получил дату выхода в российских кинотеатрах

Мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2» (Mortal Kombat 2) состоится 8 мая. В России официально фильм не выйдет, но его покажут в рамках так называемого «предсеансового обслуживания».

В российских кинотеатрах показы стартуют с 14 мая, почти через неделю после мировой премьеры. При этом в некоторых городах сеансы могут начаться с задержкой в несколько дней.

Напомним, изначально картина должна была выйти осенью 2025 года, но Warner Bros и New Line/Atomic Monster перенесли премьеру на май 2026 года.

«Мортал Комбат 2» расскажет о том, как чемпионы Земного царства вместе с Джонни Кейджем будут сражаться, чтобы защитить свою планету от зловещего Шао Кана и его Внешнего мира.