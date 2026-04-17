Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro

Apple тестирует четыре новые расцветки для будущего iPhone 18 Pro. Об этом сообщает Macworld со ссылкой на источник, знакомый с цепочкой поставок.
Речь идет о следующих оттенках:
- Светло-голубой (Pantone 2121);
- Темно-вишневый (Pantone 6076);
- Темно-серый (Pantone 426C);
- Серебристый (Pantone 427C).
Окончательное решение пока не принято. Смартфон еще не запущен в массовое производство, поэтому палитра может измениться.
Кроме того, Apple не всегда выпускает Pro-версии сразу в четырех цветах — один из вариантов может быть исключен до официальной презентации. По слухам, «под удар» попадет темно-серый вариант.
Что касается складного iPhone Ultra, то он будет представлен в классическом серебристо-белом варианте и цвете индиго, близком к темно-синему iPhone 17 Pro.