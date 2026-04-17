Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro

Apple тестирует четыре новые расцветки для будущего iPhone 18 Pro. Об этом сообщает Macworld со ссылкой на источник, знакомый с цепочкой поставок.

Речь идет о следующих оттенках:

Светло-голубой (Pantone 2121);

Темно-вишневый (Pantone 6076);

Темно-серый (Pantone 426C);

Серебристый (Pantone 427C).

Окончательное решение пока не принято. Смартфон еще не запущен в массовое производство, поэтому палитра может измениться.

Кроме того, Apple не всегда выпускает Pro-версии сразу в четырех цветах — один из вариантов может быть исключен до официальной презентации. По слухам, «под удар» попадет темно-серый вариант.

Что касается складного iPhone Ultra, то он будет представлен в классическом серебристо-белом варианте и цвете индиго, близком к темно-синему iPhone 17 Pro.