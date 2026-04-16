4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

Их упоминание нашли в коде системы.
Редакция The GEEK сегодня в 16:21
В iOS 27 появятся четыре новые ИИ-функции, связанные с Apple Intelligence. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на разработчика Николаса Альвареса.

По предварительной информации, речь идет как минимум о четырех возможных функциях, которые пока обнаружены в виде упоминаний в коде iOS 27. Среди них:

  • Сканирование этикеток с пищевой ценностью продуктов и добавление данных в приложение «Здоровье»;
  • Добавление в «Контакты» напечатанных телефонных номеров и адресов;
  • Генерация цифровых пропусков в Apple Wallet на основе сканов билетов, абонементов и других документов;
  • Автоматическое присвоение названий для групп вкладок в браузере Safari.

Более точная информация о функциях Apple Intelligence в iOS 27 станет доступна в июне после конференции WWDC 2026.

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

