4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

В iOS 27 появятся четыре новые ИИ-функции, связанные с Apple Intelligence. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на разработчика Николаса Альвареса.

По предварительной информации, речь идет как минимум о четырех возможных функциях, которые пока обнаружены в виде упоминаний в коде iOS 27. Среди них:

Сканирование этикеток с пищевой ценностью продуктов и добавление данных в приложение «Здоровье»;

Добавление в «Контакты» напечатанных телефонных номеров и адресов;

Генерация цифровых пропусков в Apple Wallet на основе сканов билетов, абонементов и других документов;

Автоматическое присвоение названий для групп вкладок в браузере Safari.

Более точная информация о функциях Apple Intelligence в iOS 27 станет доступна в июне после конференции WWDC 2026.