Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

Apple выпустила четвертую бета-версию обновления iOS 26.4 (23E5234a) для разработчиков. Новая сборка включает исправления ошибок, а также ряд небольших изменений в системе.

Одним из заметных нововведений стали новые эмодзи. В обновлении добавили восемь новых эмодзи, которые были утверждены консорциумом Unicode еще в середине прошлого года. Среди них:

Балерина;

Искаженное лицо;

Облако с дракой;

Йети;

Оползень;

Косатка;

Тромбон;

Сундук с сокровищами.

Кроме того, в настройках «Универсальный доступ» появился новый пункт «Уменьшить эффекты подсветки», который заменил прежнюю опцию «Уменьшение яркости эффектов». Функция снижает «выделение и мерцание при взаимодействии с элементами на экране, такими как кнопки или клавиатура».

Кроме того, из тестовой версии системы исчезла функция сквозного шифрования для сообщений RCS. Эта возможность ранее тестировалась в трех предыдущих бета-сборках iOS 26.4, однако компания решила не включать ее в финальную версию обновления.

Одновременно с iOS 26.4 beta 4 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков: