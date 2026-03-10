Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи | The GEEK
Новости

Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

8 новых эмодзи, новый пункт в настройках и удаление сквозного шифрования для сообщений RCS.
Редакция The GEEK сегодня в 09:11

Apple выпустила четвертую бета-версию обновления iOS 26.4 (23E5234a) для разработчиков. Новая сборка включает исправления ошибок, а также ряд небольших изменений в системе.

Одним из заметных нововведений стали новые эмодзи. В обновлении добавили восемь новых эмодзи, которые были утверждены консорциумом Unicode еще в середине прошлого года. Среди них:

  • Балерина;
  • Искаженное лицо;
  • Облако с дракой;
  • Йети;
  • Оползень;
  • Косатка;
  • Тромбон;
  • Сундук с сокровищами.

Кроме того, в настройках «Универсальный доступ» появился новый пункт «Уменьшить эффекты подсветки», который заменил прежнюю опцию «Уменьшение яркости эффектов». Функция снижает «выделение и мерцание при взаимодействии с элементами на экране, такими как кнопки или клавиатура».

Кроме того, из тестовой версии системы исчезла функция сквозного шифрования для сообщений RCS. Эта возможность ранее тестировалась в трех предыдущих бета-сборках iOS 26.4, однако компания решила не включать ее в финальную версию обновления.

Одновременно с iOS 26.4 beta 4 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков:

  • iPadOS 26.4 Developer beta 4 (23E5234a);
  • macOS 26.4 Developer beta 4 (25E5233c);
  • macOS Sequoia 15.7.5 RC 4 (24G623);
  • macOS Sonoma 14.8.5 RC 3 (23J422);
  • watchOS 26.4 Developer beta 4 (23T5236a);
  • tvOS 26.4 Developer beta 4 (23L5234a);
  • HomePod Software 26.4 Developer beta 4 (23L5234a);
  • visionOS 26.4 Developer beta 4 (23O5235a).
