Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

Apple выпустила четвертую бета-версию обновления iOS 26.4 (23E5234a) для разработчиков. Новая сборка включает исправления ошибок, а также ряд небольших изменений в системе.
Одним из заметных нововведений стали новые эмодзи. В обновлении добавили восемь новых эмодзи, которые были утверждены консорциумом Unicode еще в середине прошлого года. Среди них:
- Балерина;
- Искаженное лицо;
- Облако с дракой;
- Йети;
- Оползень;
- Косатка;
- Тромбон;
- Сундук с сокровищами.
Кроме того, в настройках «Универсальный доступ» появился новый пункт «Уменьшить эффекты подсветки», который заменил прежнюю опцию «Уменьшение яркости эффектов». Функция снижает «выделение и мерцание при взаимодействии с элементами на экране, такими как кнопки или клавиатура».
Кроме того, из тестовой версии системы исчезла функция сквозного шифрования для сообщений RCS. Эта возможность ранее тестировалась в трех предыдущих бета-сборках iOS 26.4, однако компания решила не включать ее в финальную версию обновления.
Одновременно с iOS 26.4 beta 4 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков:
- iPadOS 26.4 Developer beta 4 (23E5234a);
- macOS 26.4 Developer beta 4 (25E5233c);
- macOS Sequoia 15.7.5 RC 4 (24G623);
- macOS Sonoma 14.8.5 RC 3 (23J422);
- watchOS 26.4 Developer beta 4 (23T5236a);
- tvOS 26.4 Developer beta 4 (23L5234a);
- HomePod Software 26.4 Developer beta 4 (23L5234a);
- visionOS 26.4 Developer beta 4 (23O5235a).
