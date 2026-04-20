Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple

Apple официально подтвердила смену генерального директора. Тим Кук покинет пост CEO 1 сентября 2026 года, а новым главой компании станет Джон Тернус, который сейчас занимает должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

Переход уже начался и будет завершён к осени. До этого момента Кук продолжит руководить компанией и будет работать вместе с Тернусом для плавной передачи управления.

После ухода с поста CEO Кук станет исполнительным председателем совета директоров. В этой роли он будет участвовать в стратегических вопросах и взаимодействии с регуляторами.

Джон Тернус работает в Apple более 25 лет и отвечает за разработку ключевых продуктов компании. Его переход на пост CEO стал частью долгосрочного плана преемственности, утверждённого советом директоров.

Одновременно с этим меняется структура внутри компании: пост главы аппаратного направления займёт Джонни Сруджи, который ранее руководил разработкой чипов Apple.

Тим Кук возглавлял Apple с 2011 года после ухода Стива Джобса. За это время компания существенно выросла: её рыночная стоимость увеличилась до примерно 4 трлн долларов, а продуктовая линейка расширилась за счёт Apple Watch, AirPods, сервисов и собственных процессоров.

Смена CEO станет одним из крупнейших управленческих изменений в Apple за последние годы.