Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков

Минорная сборка с исправлениями ошибок и повышением стабильности.
Редакция The GEEK сегодня в 20:39
Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 и iPadOS 26.5 beta 3 для разработчиков. Апдейт исправляет ошибки и повышает стабильной операционной системы.

Напомним, iOS 26.5 принесет несколько нововведений, среди которых:

  • Рекомендации мест в «Картах», которые показываются при нажатии на строку поиска.
  • Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS.
  • Поддержка Live Activities (динамических уведомлений) на сторонних аксессуарах в ЕС.

Одновременно с iOS 26.5 beta 3 и iPadOS 26.5 beta 3 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков:

  • watchOS 26.5 Developer beta 3 (23T5558e);
  • macOS Tahoe 26.5 Developer beta 3 (25F5058e);
  • macOS Sequoia 15.7.7 RC 3 (24G716);
  • macOS Sonoma 14.8.7 RC 3 (23J516);
  • tvOS 26.5 Developer beta 3 (23L5460d);
  • HomePod Software 26.5 Developer beta 3 (23L5460d);
  • visionOS 26.5 Developer beta 3 (23O5458e).
