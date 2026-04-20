Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 и iPadOS 26.5 beta 3 для разработчиков. Апдейт исправляет ошибки и повышает стабильной операционной системы.
Напомним, iOS 26.5 принесет несколько нововведений, среди которых:
- Рекомендации мест в «Картах», которые показываются при нажатии на строку поиска.
- Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS.
- Поддержка Live Activities (динамических уведомлений) на сторонних аксессуарах в ЕС.
Одновременно с iOS 26.5 beta 3 и iPadOS 26.5 beta 3 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков:
- watchOS 26.5 Developer beta 3 (23T5558e);
- macOS Tahoe 26.5 Developer beta 3 (25F5058e);
- macOS Sequoia 15.7.7 RC 3 (24G716);
- macOS Sonoma 14.8.7 RC 3 (23J516);
- tvOS 26.5 Developer beta 3 (23L5460d);
- HomePod Software 26.5 Developer beta 3 (23L5460d);
- visionOS 26.5 Developer beta 3 (23O5458e).