Huawei выпустила смарт-часы Huawei Watch Ultimate для профессиональных спортсменов

Huawei представила новые умные часы Huawei Watch Ultimate, которые считаются конкурентами для Apple Watch Ultra. Они оснащены 1,5-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 466×466 и частотой обновления от 1 до 60 Гц.

Одним из главных преимуществ часов является использование высококачественных материалов, таких как сапфировое стекло и циркониевый корпус. Безель и задняя часть часов выполнены из керамики.

Huawei Watch Ultimate также оснащены датчиками для измерений ЧСС, SpO2 и ЭКГ, а также трекеры сна и стресса, барометр, альтиметр и режим дайвинга с отображением глубины и температуры.

Часы обладают водозащитой до 100 метров и могут работать до 14 дней без подзарядки.

Huawei Watch Ultimate доступны по цене ¥5999 (около 67 000 ₽) с каучуковым ремешком и ¥6999 (~78 000 ₽) с титановым ремешком.

Также Huawei представила складной смартфон Mate X3 и серию флагманов Huawei P60 с камерами XMAGE.