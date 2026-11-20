Хакерская группа Cyberleek заявила о публикации файлов Grand Theft Auto VI спустя сутки после официального релиза. Как сообщает VGC, на сайте группы появилась торрент-раздача сборки для Xbox размером около 209 ГБ.

По словам хакеров, архив содержит почти все файлы игры, кроме главного исполняемого файла, необходимого для запуска. Его обещают опубликовать 23 ноября или раньше, если капитализация собственного криптотокена Cyberleek достигнет $15 млн.

Подлинность сборки пока не подтверждена. При этом пользователи уже публикуют предположительно извлечённые из архива изображения интерфейса и других игровых ресурсов.

Даже появление недостающего файла не гарантирует запуск GTA VI на компьютерах, поскольку речь идёт о версии для Xbox, а не полноценном ПК-порте.