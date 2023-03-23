Huawei представила складной Mate X3 с защитой от воды и спутниковой связью

Huawei вместе с флагманской серией P60 представила новое поколение складного Mate X.

Mate X3 сохранил форм-фактор «книжки», но получил обновленный шарнир. Внутренний экран 7,58-дюймовый со «сверхвысокой ударопрочностью», диагональ внешнего дисплея составляет 6,4 дюйма. Обе панели OLED с частотой обновления 120 Гц.

Производитель хвастается толщиной устройства в развернутом состоянии она составляет 5,3 мм, вес — 239 г.

Процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой 4G. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 составляет 12 Гб. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч + поддержка 66-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 7,5-ваттной реверсивной зарядок.

Основная камера тройная + две 8-мегапиксельные фронтальные. Главный модуль 50-мегапиксельный Sony IMX766 + 13-мегапиксельный сверхширокоугольный Sony IMX688 и 12-мегаписксельный перископ Sony IMX688 с поддержкой 5-кратного увеличения.

Внешний дисплей и тыльную часть смартфона защищает фирменное закаленное стекло Kunlun. Работает новинка под управлением HarmonyOS 3.1. Помимо всего есть водозащита IPX8,Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и поддержка спутниковой связи Beidou.

Вариации расцветок делятся на цветные и из экокожи.

Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

Huawei Mate X3 (256 Гб флэш-память UFS 3.1) — 12 999 юаней (около $1902);

Huawei Mate X3 (512 Гб флэш-память UFS 3.1) — 13 999 юаней (около $2050);

Huawei Mate X3 (1 Тб флэш-память UFS 3.1) — 15 999 юаней (около $2340);

Складной Mate X3 поступит в продажу в Китае с 7 апреля.

Почитать про представленную сегодня серию Huawei P60 можно тут.