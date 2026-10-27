PlayStation 5 научилась запускать диски PS2

На взломанной PlayStation 5 теперь можно запускать диски PlayStation 2 через неофициальный эмулятор PS5SX2. Для этого нужна старая прошивка, использование которой ограничивает доступ к сетевым сервисам и новым играм.

Эмулятор создан на базе PCSX2 и поддерживает масштабирование до 4K, широкоформатное изображение, патчи для 60 кадров/с и текстуры высокого разрешения. Для некоторых игр доступны любительские сетевые серверы, также предусмотрены достижения.

Напрямую запускаются только игры на DVD: привод PS5 читает DVD и Blu-ray, но не CD. Игры на CD можно узнать по синей нижней стороне диска. Поэтому для запуска Rez и Tekken Tag Tournament потребуется создать образы на ПК и перенести их на консоль. God of War, Grand Theft Auto III и Metal Gear Solid 2 выходили на DVD.

Главное ограничение — взлом Relapse поддерживает прошивки не новее 13.60. Sony закрыла используемую уязвимость в версии 14.00 в середине сентября, а 1 октября выпустила 14.10. Обновление лишает консоль этого способа взлома, откатить прошивку нельзя.

С середины октября Sony, как сообщается, блокирует вход в PlayStation Network на прошивках ниже 14.10. Владелец консоли с 13.60 лишается сетевой игры, доступа к PlayStation Store и возможности запускать новые игры, требующие более свежего системного ПО.