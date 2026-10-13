Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в чёрном цвете

Компания Sony сегодня анонсировала игровую консоль PlayStation 5 Digital Edition в цвете Midnight Black. Новинка поступит в продажу эксклюзивно в Японии по цене 55 000 иен (29 201 ₽).

Консоль оснащена SSD-накопителем объёмом 825 ГБ и не имеет дисковода, но его можно приобрести отдельно в том же цвете по цене 11 980 иен (6 360 ₽). По техническим характеристикам новинка ничем не отличается от стандартной версии PS5.

По словам компании, PlayStation 5 Midnight Black будет «привязана» к японскому региону. Её можно использовать только с аккаунтом PlayStation, в которой язык системы установлен на «японский», а «Страна/Регион» — «Япония».

Дебют лимитированной консоли состоится в один день с релизом игры Grand Theft Auto VI, который запланирован на 19 ноября.