Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в чёрном цвете
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Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в чёрном цвете

Дебют состоится в Японии вместе с игрой Grand Theft Auto VI.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:47
Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в чёрном цвете

Компания Sony сегодня анонсировала игровую консоль PlayStation 5 Digital Edition в цвете Midnight Black. Новинка поступит в продажу эксклюзивно в Японии по цене 55 000 иен (29 201 ₽).

Консоль оснащена SSD-накопителем объёмом 825 ГБ и не имеет дисковода, но его можно приобрести отдельно в том же цвете по цене 11 980 иен (6 360 ₽). По техническим характеристикам новинка ничем не отличается от стандартной версии PS5.

По словам компании, PlayStation 5 Midnight Black будет «привязана» к японскому региону. Её можно использовать только с аккаунтом PlayStation, в которой язык системы установлен на «японский», а «Страна/Регион» — «Япония».

Дебют лимитированной консоли состоится в один день с релизом игры Grand Theft Auto VI, который запланирован на 19 ноября.

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