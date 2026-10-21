Xbox Series X/S получат масштабирование изображения AMD FSR 4.1

Xbox Series X и Series S получат AMD FSR 4.1 — технологию масштабирования изображения на основе машинного обучения. AMD объявила о поддержке консолей Microsoft и портативных игровых устройств ROG Ally и Ally X.

FSR повышает разрешение изображения, которое игра изначально отрисовывает в более низком разрешении, с помощью алгоритмов машинного обучения. Такой подход позволяет улучшить качество картинки или добиться более стабильной производительности.

На Xbox уже поддерживается более ранняя версия FSR. Технический директор Xbox Скотт Ван Влит рассказал о совместной работе с AMD над оптимизацией новой технологии, которая даст разработчикам дополнительный инструмент для улучшения графики и производительности.

Конкретную дату появления FSR 4.1 на Xbox Series X и Series S компания AMD пока не назвала.