Huawei представила серию флагманов Huawei P60 с камерами XMAGE и спутниковой связью

Huawei представила свою флагманскую линейку P60. Всего есть три версии: P60, P60 Pro и P60 Art.

Расцветки P60 и P60 Pro одинаковые, их можно отличить только по модулям камеры. У первого дополнительные сенсоры квадратные, у второго закругленные. Специальная модель Art представлена только в золотом и голубом корпусах, ее уже не перепутать.

Дисплеи у всех одинаковые: 6,67-дюймовые LTPO OLED 1-120 Гц с разрешением 2700×1220. Они защищены закаленным стеклом Huawei Kunlun Glass. Процессоры и объем оперативной памяти тоже не отличаются: Snapdragon 8+ Gen 1 4G и 8 Гб.

Huawei P60 Art

Теперь перейдем к различиям. Основные камеры у всех новинок разные, фронтальные по 13 Мп:

базовый Huawei P60 получил 48-мегапиксельный основной, 13-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный телефото модули.

Huawei P60 Pro: 48-мегапиксельный основной, 13-мегапиксельный широкоугольный и 48-мегапиксельный телефото;

Huawei P60 Art: 48-мегапиксельный основной, 40-мегапиксельный широкоугольный и 48-мегапиксельный телефото.

Дополнительную обработку изображений обеспечивает технология Huawei XMAGE.

Huawei P60

Зарядка и аккумуляторы у всех смартфонов серии тоже разные.

P60 — 66-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядки, аккумулятор — 4815 мАч;

P60 Pro — 88-ваттная проводная, 50-ваттная беспроводная и 7,5-ваттная обратная зарядки, аккумулятор — 4815 мАч;

P60 Art — 88-ваттная проводная, 50-ваттная беспроводная и 7,5-ваттная обратная зарядки, аккумулятор — 5100 мАч.

Huawei P60

Помимо всего есть защита от воды по стандарту IP68, Bluetooth 5.2, порт USB-C, Wi-Fi 802.11, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и поддержка обмена текстовыми данными со спутниками Beidou.

В Китае P60/P60 Pro появятся в продаже уже 30 марта, специальная версия Art станет доступна с 7 апреля. Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

Huawei P60 (128 Гб флеш-памяти) — 4488 юаней (около $650);

Huawei P60 (256 Гб флеш-памяти) — 4988 юаней (около $723);

Huawei P60 (512 Гб флеш-памяти) — 5988 юаней (около $867);

Huawei P60 Pro (256 Гб флеш-памяти) — 6988 юаней (около $1010);

Huawei P60 Pro (512 Гб флеш-памяти) — 7988 юаней (около $1160);

Huawei P60 Art (512 Гб флеш-памяти) — 8988 юаней (около $1300);

Huawei P60 Art (1 Тб флеш-памяти) — 10 988 юаней (около $1590).