HUAWEI представила глобальные версии смартфонов Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra

HUAWEI без лишнего шума представила за пределами Китая новую линейку смартфонов Pura 70, которая дебютировала на местном рынке в середине апреля. Однако из четырех моделей глобальные версии получили только три: Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. HUAWEI Pura 70 Pro+, судя по всему, остался эксклюзивом для Китая.
Особенностью китайских версий остается двусторонняя спутниковая связь, в то время как международные версии лишились её. Кроме того, глобальные версии работают на оболочке EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2.
Предварительные заказы на все три модели уже доступны в некоторых европейских странах, официальный старт продаж назначен на 22 мая. Цены на международные версии смартфонов следующие:
- HUAWEI Pura 70 (12/256 ГБ) — 999 евро (~98 800 рублей)
- HUAWEI Pura 70 Pro (12/512 ГБ) — 1199 евро (~118 600 рублей)
- HUAWEI Pura 70 Ultra (16/512 ГБ) — 1499 евро (~148 300 рублей)
Более подробную информацию о линейке HUAWEI Pura 70 можно найти по ссылке.