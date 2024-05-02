HUAWEI представила глобальные версии смартфонов Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra

HUAWEI без лишнего шума представила за пределами Китая новую линейку смартфонов Pura 70, которая дебютировала на местном рынке в середине апреля. Однако из четырех моделей глобальные версии получили только три: Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. HUAWEI Pura 70 Pro+, судя по всему, остался эксклюзивом для Китая.

Особенностью китайских версий остается двусторонняя спутниковая связь, в то время как международные версии лишились её. Кроме того, глобальные версии работают на оболочке EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2.

Pura 70 Pura 70 Pro Pura 70 Ultra

Предварительные заказы на все три модели уже доступны в некоторых европейских странах, официальный старт продаж назначен на 22 мая. Цены на международные версии смартфонов следующие:

HUAWEI Pura 70 (12/256 ГБ) — 999 евро (~98 800 рублей)

HUAWEI Pura 70 Pro (12/512 ГБ) — 1199 евро (~118 600 рублей)

HUAWEI Pura 70 Ultra (16/512 ГБ) — 1499 евро (~148 300 рублей)

Pura 70 Pura 70 Pro Pura 70 Ultra

Более подробную информацию о линейке HUAWEI Pura 70 можно найти по ссылке.