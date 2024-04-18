HUAWEI представила смартфоны Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+

Череда новинок от Huawei продолжается. Сегодня в Китае были представлены Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+. Две последние модели отличаются между собой окраской, стеклами и технологией спутниковой навигации. Модель Pura 70 получила плоские грани и более компактный экран (6,6 дюйма), в то время как в продвинутых моделях используется экран размером 6,8 дюйма. Интересно, что в базовой модели вместо процессора Kirin 9010 применяется Kirin 9000S1.

Huawei Pura 70 (слева) / 70 Pro (середина) / 70 Pro+ (справа)

Все три модели оснащены основной камерой с разрешением 50 Мп и изменяемой диафрагмой, а также оптической стабилизацией изображения. Кроме того, имеется широкоугольный объектив и перископический модуль. У моделей Pura 70 Pro и 70 Pro+ перископ имеет разрешение 48 Мп и более светлую оптику (f/2.1 против f/3.4 у базовых версий).

В плане энергопотребления различия заключаются в ёмкости аккумулятора и скорости зарядки. Базовая модель Pura 70 оснащена батареей на 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 7,5 Вт. Модели Pura 70 Pro и 70 Pro+ получили аккумуляторы на 5050 мАч с возможностью быстрой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 80 Вт и реверсивной на 20 Вт.

Также базовая модель Pura 70 лишена инфракрасного пульта дистанционного управления и спутниковой связи, а степень защиты от воды и пыли у неё немного ниже (IP68, 1,5 метра против 2 метров на 30 минут).

Цены Huawei Pura 70

12 + 256 ГБ – 5499 юаней (~71500 руб.)

12 + 512 ГБ – 5999 юаней (~78000 руб.)

12 + 1024 ГБ – 6999 юаней (~91000 руб.)

Цены Huawei Pura 70 Pro

12 + 256 ГБ – 6499 юаней (~84500 руб.)

12 + 512 ГБ – 6999 юаней (~91000 руб.)

12 + 1024 ГБ – 7999 юаней (~104000 руб.)

Цены Huawei Pura 70 Pro+

16 + 512 ГБ – 7999 юаней (~104000 руб.)

16 + 1024 ГБ – 8999 юаней (~117000 руб.)