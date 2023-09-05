Huawei наращивает производство Mate 60 Pro. Фанаты в восторге от нового флагмана

На прошлой неделе Huawei представила флагман Mate 60 Pro, первая партия которого сразу была распродана за считанные секунды, а сегодня стало известно, что производитель решил сильно нарастить производство данной модели.

Местные СМИ сообщают, что в Китае возник невероятный спрос на Mate 60 Pro, что стало неожиданностью для обычных пользователей, а возможно, даже и для руководителей компании. В фирменных магазинах Huawei наблюдаются большие очереди людей, которые хотят приобрести новый флагман. По словам некоторых фанатов, реализация в смартфоне фирменного чипа Kirin является «предметом национальной гордости» и девайс выглядит «более презентабельным подарком, чем iPhone».

Кроме этого, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Huawei приняла решение в срочном порядке нарастить производство Mate 60 Pro, чтобы удовлетворить возросший спрос потребителя. По его словам, компания уже планирует до конца 2023 года реализовать 5,5-6 млн смартфонов Mate 60 Pro. Для сравнения, Mate 50 Pro и Mate 40 Pro разошлись тиражами 2,5 млн и 6 млн единиц за 12 месяцев торгов. Куо прогнозирует, что продажи Mate 60 Pro могут достигнуть 12 млн экземпляров, а общее число всех реализованных смартфонов Huawei в этом году ожидается на уровне 38 млн единиц, что на 65% больше показателей прошлого года.