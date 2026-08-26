Представлен компьютер Commodore 77 в дизайне Cyberpunk 2077

Компания Commodore совместно с игровой студией CD Projekt RED представили ретро-компьютер Commodore 77 — лимитированную версию Commodore 64 Ultimate посвящённую игре Cyberpunk 2077.

Commodore 77 создан на базе C64U с архитектурой FPGA, которая на аппаратном уровне имитирует оригинальный чип компьютера Commodore 64 выпущенного в 1982 году. В новинке установлен более мощный процессор AMD Artix XC7A100T с тактовой частотой 77 МГц, для сравнения в оригинальном компьютере был CPU на 1 МГц.

Компания заявляет, что устройство совместимо с более чем 99,9% из свыше 10 000 существующих игр и периферийных устройств для Commodore 64. Кроме этого, для корректной работы старых программ можно снизить производительность в меню настроек.

В комплект поставки Commodore 77 входят наклейки, значки, коллекционная упаковка и руководство пользователя в спиральном переплёте в стиле игры Cyberpunk 2077 с эксклюзивными программами на языке BASIC для ввода с клавиатуры. Именно этот язык использовался владельцами оригинального компьютера Commodore 64 в 1980-х годах для создания собственных программ.

Предзаказ на ретро-компьютер Commodore 77 уже доступен по цене 377 долларов США (31 808 рублей). Поставки запланированы на начало 2027 года.