Представлен компьютер Commodore 77 в дизайне Cyberpunk 2077
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Представлен компьютер Commodore 77 в дизайне Cyberpunk 2077

Новинка совместима с 99,9% из свыше 10 000 существующих игр для данной платформы.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:17
Представлен компьютер Commodore 77 в дизайне Cyberpunk 2077

Компания Commodore совместно с игровой студией CD Projekt RED представили ретро-компьютер Commodore 77 — лимитированную версию Commodore 64 Ultimate посвящённую игре Cyberpunk 2077.

Commodore 77 создан на базе C64U с архитектурой FPGA, которая на аппаратном уровне имитирует оригинальный чип компьютера Commodore 64 выпущенного в 1982 году. В новинке установлен более мощный процессор AMD Artix XC7A100T с тактовой частотой 77 МГц, для сравнения в оригинальном компьютере был CPU на 1 МГц.

Компания заявляет, что устройство совместимо с более чем 99,9% из свыше 10 000 существующих игр и периферийных устройств для Commodore 64. Кроме этого, для корректной работы старых программ можно снизить производительность в меню настроек.

В комплект поставки Commodore 77 входят наклейки, значки, коллекционная упаковка и руководство пользователя в спиральном переплёте в стиле игры Cyberpunk 2077 с эксклюзивными программами на языке BASIC для ввода с клавиатуры. Именно этот язык использовался владельцами оригинального компьютера Commodore 64 в 1980-х годах для создания собственных программ.

Предзаказ на ретро-компьютер Commodore 77 уже доступен по цене 377 долларов США (31 808 рублей). Поставки запланированы на начало 2027 года.

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