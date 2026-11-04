Sony предлагает владельцам PS5 продать свои консоли за $400
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Sony предлагает владельцам PS5 продать свои консоли за $400

Компания начала рассылать уведомления с предложением выкупить неиспользуемые приставки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:12
Sony предлагает владельцам PS5 продать свои консоли за $400

Sony начала предлагать владельцам PlayStation 5 продать свои консоли за сумму до $400 (около 33 тысяч рублей). Соответствующие уведомления появились в приложении PlayStation, о чём сообщили пользователи форума ResetEra.

Максимальную сумму можно получить за стандартную PS5 в идеальном состоянии с двумя или более контроллерами DualSense. Итоговая стоимость зависит от модели приставки, объёма памяти, состояния корпуса и комплекта аксессуаров.

При этом Sony не выкупает устройства самостоятельно. Пользователей перенаправляют на площадку Back Market, специализирующуюся на продаже восстановленной электроники. После проверки консоли деньги переводят на банковский счёт.

Изображение ResetEra

Предположительно, компания заинтересована в возвращении неиспользуемых приставок на вторичный рынок. Новые владельцы могут покупать игры и оформлять подписку PlayStation Plus, принося Sony дополнительный доход. Однако официально такие мотивы компания не подтверждала.

Первые уведомления получили пользователи из США. О похожих предложениях также сообщили владельцы PS5 в Испании. Информации о запуске программы в России нет.

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